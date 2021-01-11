Consejo Escolar: listados de aspirantes a porteros 2021

Comunicado de Consejo Escolar de Monte: Listado Auxiliares 2021:
“EL CONSEJO ESCOLAR DE MONTE INFORMA QUE SEGÚN RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SE DA CONTINUIDAD A LA UTILIZACIÓN DEL LISTADO 2020 DEL PERSONAL AUXILIAR DE EDUCACIÓN HASTA LA APROBACIÓN DEL LISTADO 2021, SEGÚN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
a) SE CONSIDERARÁN AUTOMÁTICAMENTE INSCRIPTOS LOS ASPIRANTES QUE CONSTEN EN EL LISTADO 2020, ESTABLECIÉNDOSE QUE NO SE INCORPORARÁN NUEVOS ASPIRANTES.
b) SE ACTUALIZARÁ EL PUNTAJE DE LOS ASPIRANTES INSCRIPTOS, SOLO PARA EL CASO DE CAPACITACIONES CERTIFICADAS A DICIEMBRE DE 2019.
EN EL CASO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS SE CONSIDERARÁN SOLAMENTE AQUELLOS QUE TENGAN ORIGEN EN DESIGNACIONES ANTERIORES AL 20/3/2020 (DNU N° 297/2020)”.
SE ESTABLECE QUE LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA ACTUALIZACIÓN DEL PUNTAJE POR LAS CAPACITACIONES, DEBERÁ REALIZARSE DESDE EL DÍA 15 DE ENERO HASTA EL 7 DE FEBRERO DE 2021.