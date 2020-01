El mayor contribuyente Armando Cilli sugirió empezar a tirar la basura en la Forestal

El mayor contribuyente y ex Concejal, Armando Cilli, pidió anoche la palabra en la sesión del Honorable Concejo Deliberante, lo hizo para referirse a la situación del basural a cielo abierto.

«Tenemos que aceptar que el basurero colapsó, no sirve más. No pensemos que podemos llegar a recuperar algo de ese basurero, no va a pasar, nos va a llevar la vida intentar recuperar y seguir tirando basura en ese basurero», remarcó Cilli.

«Lo que tenemos que hacer, y ahí va lo constructivo: estamos en emergencia, tenemos cincuenta hectáreas en la Forestal que son propiedad de la Municipalidad. Creo que es un lugar que suma porque está aguas abajo, mejor situación que esa para la Municipalidad de Monte no existe», sugirió el mayor contribuyente.

«Estamos en emergencia sanitaria. Creo que lo que tenemos que hacer, decisión mañana, empezar a tirar basura en la forestal, los camiones en vez de llevarlos para el basurero municipal llevémoslos a la Forestal, empecemos a tirar la basura ahí, sino no vamos a poder sanear nunca el basurero», expresó el ex Concejal.

«Si pensamos realmente que vamos a poder cambiar las 50 hectáreas de la Forestal con otras hectáreas en otros lados es mentira», agregó Cilli. -Audio adjunto-