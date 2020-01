El gobierno local anuló pases a planta permanente que hizo Sandra Mayol: la respuesta del Municipio

La situación tomó estado público hace varios días, tras viralizarse en las redes sociales las publicaciones que hicieron algunos de los empleados afectados.

Al día de la fecha cuarenta y dos (42) trabajadores fueron regresados al estado «Personal Temporario Mensualizado», aunque no se descarta que la cifra varíe en las próximas semanas.

Los municipales que recibieron la notificación no pertenecían a un sector en particular, y alguno de los pases a planta tenían fecha septiembre 2019, todos habían sido beneficiados por la ex gestión (2015-2019) que encabezaba la Dra. Sandra Mayol («Frente de Todos»).

Desde el municipio informaron a nuestro diario que «se encontraron irregularidades y por ello se tomó la decisión de derogarlos».

También resaltaron que «Ninguno de los agentes fue despedido y todos siguen siendo empleados como planta temporaria y con el mismo sueldo básico que cobraron hasta el mes de diciembre».

Ante la situación que afectó a estos más de cuarenta empleados, y con la intención de conocer los motivos que llevó al ejecutivo a tomar esta medida, nos comunicamos con la comuna y nos respondieron con el siguiente escrito (textual).

«Se revisaron los decretos y todos los actos administrativos dictados los últimos seis meses, en cumplimiento con las facultades y obligaciones que nos otorga la legislación vigente.

Nuestro municipio está adherido por un decreto firmado en la gestión de Sandra Mayol a la ley de responsabilidad fiscal y de allí ésta obligación de revisar este tipo de actos como lo son los decretos de pase a planta permanente.

En los mismos se encontraron irregularidades y por ello se tomó la decisión de derogarlos ya que muchos nombramientos no cumplían con los requisitos mínimos que pide la reglamentación para el pase a planta permanente.

Sabemos que había agentes comprendidos en los decretos que sí cumplían con los requisitos, pero los decretos no se pueden derogar en forma parcial y por eso es que se derogan en su totalidad. Ninguno de los agentes fue despedido y todos siguen siendo empleados como planta temporaria y con el mismo sueldo básico que cobraron hasta el mes de diciembre.

Aquellos agentes que estaban comprendidos en dichos decretos y que si cumplían los requisitos para el pase a planta, será subsanada su situación una vez que la nueva administración regularice los mecanismos para el pase a planta permanente», expresa la Municipalidad a M24Noticias.