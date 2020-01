El “Bono Municipal de Alimentos” reemplazará el “Bolsón”: 500 familias son asistidas desde la Municipalidad

El “Bono Municipal de Alimentos” reemplazará el “Bolsón de Alimentos”: carnes, frutas y verduras de estación podrán adquirir las 500 familias que a la fecha son asistidas desde la Municipalidad

Lo informó a M24Noticias la Subsecretaria de Desarrollo Social, Gabriela Ayala. La joven funcionaria estima que el Bono se pondrá en funcionamiento a fines de febrero-principio de marzo próximo.

«La gente está intrigada, entusiasmada con el Bono. Buscamos que tenga calidad nutricional», expresó Ayala.

Los vecinos que recurren a Desarrollo para recibir asistencia en alimentos presentan dificultad a la hora de pagar sus alquileres, abonar los servicios como gas y energía eléctrica, situaciones de salud, discapacidad, falta de empleo.

LA CASA DEL ESTUDIANTE

A la fecha son cinco las casas que alquila la Municipalidad para alojar a los estudiantes que carecen de recursos.

75 son los jóvenes, entre varones y mujeres, que viven en la ciudad de La Plata y acceden a este beneficio con solo una cuota mensual de $600.

Al asumir este gobierno se llamó a una reunión con los padres, asistieron solamente 35 adultos de un total de 75. El motivo del encuentro era poner a los responsables de los estudiantes en conocimiento de la situación, entre ellas del estado edilicio.

«Fue buena la respuesta de las familias y los chicos. Nosotros determinamos los lineamientos que ya están en un decreto, y que deben cumplimentarse para que los chicos puedan continuar o no habitando esas casas», expresó la funcionario.

«Nos encontramos con realidades muy particulares claramente. La situación edilicia de las casas -en algunas- es muy mala, es complejo el tema», resaltó la responsable de Desarrollo Social.

«Queremos que se reflote la Comisión de Padres», destacó Gabriela.

«Para nosotros la educación es una inversión, nunca pensamos en cerrar una casa», subrayó.

«Dimos algunas bajas de chicos que no habían continuado una carrera sino varias. Cuánto tiempo podemos sostener una persona que no tiene una continuidad en una carrera», comentó la Subsecretaria.

«Dos carreras puede ser, pero no cuatro, no tres. No cinco años, cuatro años sin tener una continuidad», agregó Ayala con respecto a las bajas de estudiantes.