Concejal Mirta Rodríguez: «de todos los que vivimos en Monte solo el 30% paga los impuestos»

Ayer a la noche, en el Honorable Concejo Deliberante, mayores contribuyentes y concejales aprobaron las subas en las Tasas Urbanas y Rurales.

Servicios Urbanos se le aplicó 45% de incremento; la zona rural 59% -hasta 500 hectáreas- y 65% -mayor a 500 hectáreas-. Vigencia desde enero 2020.

La Concejal de Juntos por el Cambio, Mirta Rodríguez, quien reemplazó a la edil Mónica Heguiaphal, fue una de las oradoras que tuvo la sesión. Se la vio molesta al referirse al tema de las tasas municipales, además de resaltar el incumplimiento por parte de los vecinos de zona urbana y rural.

PRINCIPALES FRASES:

«Yo no estoy feliz de la vida porque voy a pagar el 60% más del Impuesto Municipal».

«Cuál es acá el problema mayor?: que de todos los que vivimos en Monte solo el 30% paga los impuestos. Lamentablemente siempre somos los mismos los que estamos pagando».

«El 70% no me pueden decir que no lo pueden pagar. Es Cultural, honrar las deudas es cultural, cosa que lamentablemente y acá no se hace, porque todos pedimos, pero cuántos pagamos».

«Por favor les pido, a cada uno de los concejales y a cada uno de los contribuyentes: hagan algo para que el de al lado pague, somos 30% llevando a upa al Pueblo».

«Con el 30% de contribuyentes pagando no podemos hacer maravillas, considerando que de todo lo que se recaude el 60% va a sueldos».

«Hay que empezar a instrumentar cosas para que la gente pague sus impuestos, estoy hablando tanto la parte rural como urbana».