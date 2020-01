Campaña de donación de sangre en el Instituto Superior de Monte

Bajo el lema «En este Verano… Regalá Vida, Doná Sangre», el martes 28 de enero de 08 a 13 hs., se llevará a cabo una campaña de donación de sangre en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°66 de Monte.

El establecimiento se encuentra ubicado en Avenida San Martín N°687, entre las calles Independencia y San Lorenzo.

Organizan: Rotary San Miguel del Monte, Instituto Superior N°66, Hospital de Alta Complejidad «Cuenca Alta» S.A.M.I.C. y Municipalidad de Monte.

Información importante para tener en cuenta



– Tenés entre 18 y 65 años.

– Pesás mas de 50 kg.

– Te sentís sano el día que venía a donar.

– Han pasado más de 2 meses de la última donación.

– Tuviste hepatitis antes de los 10 años.

– Tomás medicación necesitamos saber cuál y que no la suspendas al venir a donar.

– Pasaron mas de 12 meses de tu último tatuaje, piercing o acupuntura.

– No estás embarazada o pasó más de 1 año de tu último parto o cesárea.

– No tuviste prácticas sexuales de riesgo.

– No tenés o tuviste enfermedades como hepatitis (B o C), HIV, Sífilis, Gonorrea, etc.

– Fuiste intervenido quirúrgicamente y/o recibiste transfusiones en los últimos 12 meses.

– Pasaron 6 meses de la última endoscopía, laparoscopía u otros estudios exploratorios.

RECORDÁ presentarte con DNI u otro documento con foto que acredite tu identidad y desayuná antes de venir (té, mate, café, jugos, gaseosas con tostadas, galletitas acompañadas de mermelada etc.)

LINK Formulario de Inscripción para donación de sangre