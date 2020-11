“Día del Empleado Municipal”: los saludos de los políticos

Ayer domingo 08 de noviembre, en todo el país, se celebró el “Día del Trabajador Municipal”.

El actual Intendente de Monte, Ing. José Matildo Castro (Juntos por el Cambio), decidió que los empleados tengan como día no laborable hoy lunes 09 de noviembre.

A diferencia del año pasado y por la situación de la pandemia, no se llevó a cabo la tradicional cena y baile, se entregó a cada uno de los integrantes de la comuna una bandeja con diversos productos alimenticios artesanales, fabricados por emprendedores montenses.

“Ser trabajador municipal significa trabajar para todo el pueblo de Monte. Para ayudar a tus vecinos y cambiarles su realidad, desde orientarlos o resolverles un trámite, hasta recolectar los residuos, arreglar una calle o cortar el pasto. Espero que disfrutes este humilde presente realizado con productos de emprendedores montenses. Te dejo un fuerte abrazo.”, decía la tarjeta de José Castro junto al obsequio.

POR EL COVID NO HUBO FIESTA, LES REGALARON PRODUCTOS DE EMPRENDEDORES LOCALES.

Como suele suceder para este tipo de celebración, los políticos, funcionarios y ex funcionarios, publican en sus redes sociales algún mensaje alusivo a la fecha. Este año no muchos lo hicieron, algunos fueron muy expresivos y otros no tanto.

¡FELIZ DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL!… Lo más lindo de ser trabajador del Estado, pero sobre todo, del Estado municipal, es saber que cada una de nuestras acciones, está orientada a que un vecino nuestro viva mejor. Gracias por el trabajo diario que realizan.¡Disfruten este hermoso día!, escribió el Intendente José M. Castro junto a un video editado y subtitulado.

EL POSTEO DE JOSÉ CASTRO

A cada trabajador en su día mi reconocimiento por su esfuerzo para mantener nuestra ciudad. Gracias por su sacrificio, responsabilidad y vocación de servicio, expresó Horacio Bamba, Presidente del Honorable Concejo Deliberante.

EL POSTEO DE HORACIO BAMBA

Feliz día!!! Y…. sobre todo… GRACIAS!!!!, escribió la Concejal de Juntos por el Cambio, Raquel Helmsauer. Junto a sus palabras replicó el video del Intendente Castro.

EL POSTEO DE RAQUEL HELMSAUER

“Feliz día a los trabajadores Municipales. Es un orgullo poder compartir todos los días junto a ellos la posibilidad de hacer cosas para que nuestros vecinos estén un poquito mejor”, posteó el Secretario de Gestión Institucional, Matías Balsamello.

EL POSTEO DE MATÍAS BALSAMELLO

Abrazo a todos los colaboradores municipales y compañeros de trabajo. Siempre dispuestos. Feliz día!, publicó Miguel Nasisi, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable,

EL POSTEO DE MIGUEL NASISI

Feliz día para todos los empleados Municipales de Monte ! Un fuerte abrazo, escribió el Dr. Joaquín Muele Soler, Director de Recursos Humanos Municipalidad.

EL POSTEO DE JOAQUÍN MUELE SOLER

“08 de noviembre Dia del Empleado Munucipal!!!MUY FELIZ DIA A TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES!!Especialmente muy Feliz Dia a los Trabajadores Municipales de Monte, mis compañetos de trabajo de logros y alegrias, ellos permiten con su trabajo y dedicacion que los servicios y gestiones municipales lleguen a cada vecino y vecina, a cada rincon del distrito.!!!GRACIAS A TODOS LOS TRABAJADORES MUNICIPALES . FELICIDADES!”, plasmó en su Facebook la ex Intendente de Monte (2015-2019), Dra. Sandra Mayol (Frente de Todos-Frente Renovador), actual Directora de SOFSE -Trenes Argentinos-.

EL POSTEO DE SANDRA MAYOL.

“FELIZ DIA A TODOS Y CADA UNO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES. Y COMO LE DIJE A UNO DE ELLOS HACE MUY POQUITO FUE MUCHO MAS QUE ESO . Gracias”, dijo Sonia Angélica Mayol, hermana de la ex Intendente Sandra Mayol y ex Responsable de Administración Central Municipio (2015-2019).

EL POSTEO DE SONIA MAYOL

“FELIZ DÍA A TODOS LOS EMPLEADOS MUNICIPALES!!!!!!!Ustedes, que se esfuerzan mucho cada día y, entregan lo mejor en sus respectivas actividades. Felicidades para todos!!!!!! Besote y abrazo!!!!!”, publicó por su parte la Concejal del Frente de Todos-Frente Renovador, Silvina Basigalupo.

EL POSTEO DE SILVINA BASIGALUPO

“Norma, Julio, Estela, Ale, Sabrina, Laura,Natalia, Pablo, Angela, Jorge, Federico,Facundo, Elias, Martín, Gloria, Paula, Iara, Analía, Sandra, Marcela, Graciela, Sonia, Corina, javier, Griselda, Gabriel, Marta, Alejandra, fueron el grupo de trabajo de la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio entre 2015 y 2019. Múltiples miradas, posturas, ideologías, pero se pudo poner por sobre todas esas diferencias un objetivo común: la CULTURA, en mayúsculas, bien entendida y para todos, en ellos un gran saludo y abrazo a todos los trabajadores Municipales en su día…”, fue el saludo del ex Director de Cultura de Monte (2015-2019), Prof. Alejandro Cortés.

EL POSTEO DE ALEJANDRO CORTÉS

“Saludamos en su día a los empleados y empleadas municipales y les agradecemos por su esfuerzo y servicio a la comunidad de #Monte“, escribió la Concejal de Unidad Ciudadana, Mirta Piñón.