Jardín Maternal: Joaquín Muele Soler le salió al cruce a Sandra Mayol

Lo hizo anoche a través de su cuenta en la red social Facebook. Siempre suele dar contundentes declaraciones, es uno de los miembros del ejecutivo más mediáticos.

No es la primera vez que enfrenta a la oposición, la última vez fue con el tema de la mudanza de la “Casa del Estudiante”.

El joven abogado y militante, siempre marca su posición ante algún reclamo o discurso negativo que salpique a la gestión del Intendente, Ing. José Matildo Castro (Juntos por el Cambio).

Muele Soler, actualmente se desempeña como Jefe de Personal de la Municipalidad, posición que durante la gestión anterior ocupó la Cdra. Romina Villalba.

“EL JARDÍN MATERNAL QUE SERÁ, Y LA EMPATÍA QUE NO ES TAL SI ES RODEADA DE MENTIRAS

Cuando se hace política y se gestiona para los vecinos no hay tiempo para detener la marcha y contestar ataques infundados y mentiras, pero cuando estas pueden perjudicar a los vecinos no se pueden dejar pasar, no por nosotros sino justamente por la gente, que es la que siempre debe tener una respuesta. Por eso respecto a este tema me parece oportuno puntualizar y aclarar varias cuestiones:

De la GESTIÓN, hay quienes intentan convencernos que gestionar es golpear puertas en provincia o en nación. Eso es falso, gestionar es tomar la realidad, evaluar, hacer un diagnóstico, generar una respuesta, evaluar su factibilidad y sostenibilidad en el tiempo. Golpear puertas puede ser solo uno de los pasos a seguir en la gestión, pero solo si lo anterior está hecho.

Nos preguntamos por la gestión de Mayol, porque justamente si hubiese sido tal, bien podría haber inaugurado el jardín maternal ya que contaba con certificado de fin de obra desde el año 2018.

De la MENTIRA, se trata de instalar que la idea de la sesión a la provincia fue idea de la gestión municipal actual, cuando esto es conversado y avanzado desde el gobierno municipal anterior con todos los consejeros escolares. Por otro lado intentan generar la idea acerca de la pérdida de posibilidad de las familias de menos recursos de poder llevar sus hijos al jardín en consonancia con la falsa sensación de haberle entregado algo a un ajeno.

La provincia de Buenos Aires es el estado y justamente por mandato constitucional es el estrato de poder encargado de garantizar educación pública y gratuita en estos niveles, por ende el jardín en manos de la dgcye seguirá prestando un servicio gratuito al que podrán acceder los que no pueden pagar una cuota a un privado, cumpliendo así, con creces el fin para el que fue construido.

De la GENERACIÓN DE EMPLEO, con la gestión de la dgcye en el jardín, se crearán más cargos y con un sueldo acorde a la tarea que realizarán las personas que los titularicen o ejerzan.

De lo que se dijo EN LOS MEDIOS, la ex intendente Sandra Mayol, en defensa de su postura, dijo en medios públicos que la gestión municipal en vez de planificar un centro de día para que los jóvenes se recuperen de las adicciones, podría usar ese dinero para contratar docentes para el jardín maternal y luego la actual concejal Silvina Basigalupo dijo que con dos docentes y una persona de ordenanza la institución podía abrirse.

Esto quiere decir, que de haber continuado la gestión Mayol, Monte no tendría un centro de día para adicciones y solo tendría un jardín maternal solo con tres personas trabajando y por ende con muy pocos niños adentro. En cambio, con nuestra gestión Monte tendrá un jardín maternal público y gratuito, con empleo de calidad y con muchos más niños adentro, sumado a ello, un centro de día para la recuperación de las adicciones para los jóvenes de Monte.

Para finalizar, no se que es peor, si pensar que los concejales del frente renovador no leyeron la ordenanza de cesión en la que se explicita la finalidad que la dge le debe dar al jardín, o si habiendo leído el texto, no les importó y con el solo afán de hacer política partidaria salieron a mentir con un tema tan sensible”, escribió Joaquín Muele Soler.