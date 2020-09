Viaje Fatal, hoy cuatro años: qué dijo “Unión Platense” en aquel momento

Un extenso comunicado a través de su página en Facebook, el 13 de septiembre de ese año a las 09:55 hs., cuatro días después del hecho que arrebató la vida de Erica Claverié, Rocío Fazio y Franco Marchione.

El episodio tuvo lugar en el Km 94.5 de la Ruta Provincial N°215, altura Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

La empresa de colectivos Unión Platense, radicada en La Plata desde 1938, propietaria de la unidad que impactó contra un carretón que transportaba un rolo picador, decidió contar en las redes su versión de los hechos.

EL COLECTIVO DE UNIÓN PLATENSE (FOTO ARCHIVO M24N)

“Accidente en la ruta: mucha angustia y dolor provocado por un irresponsable” (textual)

“Cuando comenzaba a caer la noche del viernes 9 de septiembre, el km 94.5 de la Ruta Provincial 215, a la altura de la localidad de Gdor. Udaondo, Partido de Cañuelas, se transformó en un triste y dramático escenario donde un carretón que era transportado por una camioneta, el cual cargaba sobre sí una pesada maquinaria agrícola de gran tamaño, embistió al interno 306 de la Línea 290 perteneciente a esta empresa, que se dirigía desde La Plata rumbo a San Miguel del Monte con cerca de 50 pasajeros a bordo. Las dimensiones y el peso de esta maquinaria agrícola demandan para su traslado el uso de un transporte apropiado y de características específicas. Bajo ninguna circunstancia puede ser movida o remolcada por una camioneta como la que lo estaba haciendo, que si bien son de uso apropiado para las tareas del campo, jamás pueden servir para trabajos de tan pesado porte. Así mismo, tampoco puede circular en horas de la noche ningún tipo de vehículo sin su correspondiente iluminación y aún mucho menos aquel que exceda los límites reglamentarios. El carretón que trasladaba esta maquinaria agrícola excedía en ancho las dimensiones permitidas para la ruta, no estaba señalizado ni con luces ni con algún tipo de baliza, no estaba sujetado como corresponde y por sobretodo no era tirado por el medio correspondiente y necesario para esta acción. Fue así que al ladearse entre los extremos de la ruta y al no circular de modo alineado con todas sus ruedas, generó el desvío hacia el interior del camino, invadiendo el carril contrario al momento que el colectivo circulaba por el mismo. Los pesados soportes de esa máquina se incrustaron fuertemente en el lateral del micro, produciendo graves daños a la unidad y a la vez provocando que su conductor perdiera el control para internarse campo adentro. Esta irresponsabilidad total del conductor de la camioneta Hilux junto con la complicidad de los propietarios de la empresa a la cual responde fueron los causales de este trágico siniestro que provocó la pérdida de la vida de vecinos de Monte, asiduos usuarios de nuestra empresa, y graves heridas a muchos de los pasajeros que viajaban en la unidad. A través de la constante capacitación de nuestro personal de conducción con base en la aplicación de lo normado en la norma IRAM 3810, que establece las “Buenas prácticas para el transporte automotor de pasajeros”, cuyo propósito es minimizar riesgos de accidentes de tránsito e incidentes que afecten la seguridad vial, estamos comprometidos con nuestros pasajeros y con la comunidad, pero la negligencia de personas como estas que no le dan valor a la vida, llevando a cabo actividades fuera de la ley y a escondidas de los controles correspondientes, nos da a pensar que aún tenemos mucho por trabajar y crecer para que definitivamente todos podamos circular por nuestros caminos con la tranquilidad de saber que siempre llegaremos a buen destino. Sin quitarle importancia a todo lo expresado, agradecemos al pueblo de Monte por todo el apoyo brindado y la preocupación que el hecho les ha provocado. Del mismo modo compartimos el dolor de las familias afectadas en este siniestro, los acompañamos con todo nuestro respeto ofreciendo nuestras condolencias y quedando a su disposición para lo que la empresa les pueda resultar útil. Elevamos una oración en la memoria de las víctimas inocentes que todos hemos perdido”.