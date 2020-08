Rotary Club Monte: Día del Niño y “BREO”

🛑 VIVO-REDACCIÓN | ROTARY CLUB MONTE: DÍA DEL NIÑO Y EL "BEO"➡️ A raíz del Coronavirus no harán el tradicional y esperado chocolate caliente acompañado con torta. Por el virus también se vieron imposibilitados de vender el locro del 25 de mayo. Por otra parte, se referirán al Banco de Elementos Ortopédicos – BEO- local. Están preocupados porque muchos vecinos, a pesar del contrato, no devolvieron los elementos. La situación del "BEO" afecta, lógicamente, a quienes pueden necesitar una cama ortopédica, muletas, silla de ruedas, bota walker, elevador de inodoro, etc.. "A la fecha no tenemos elementos para prestar", le dijo Florencia Bustamante a M24Noticias. Sobre los tema habla Claudia Salmún -Presidente Rotary Monte- y Florencia Bustamante -Secretaria Rotary Monte-.