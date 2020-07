Mano a Mano con Sandra Mayol, Directora de “Trenes Argentinos”; ex Intendente de Monte (2015-2019)

🛑 VIVO | Mano a Mano con Sandra Mayol, Directora de SOFSE -Trenes Argentinos-; ex Intendente de Monte (2015-2019)La ex Jefa Comunal de Monte dará su punto de vista sobre el gobierno nacional, provincial y municipal. De la gestión del Intendente Ing. José M. Castro, sostiene que carecen de empatía con los vecinos que la están pasando mal en esta pandemia. Apunta a Desarrollo Social y a la entrega de medicamentos desde la Subsecretaría de Salud. También le preocupa que desde diciembre 2019 no se continúen con las obras que ella dejó en plena ejecución.Recorrida de barrios y diálogo con vecinos; el Frente Renovador y Sergio Massa; su futuro político; la nueva Dirección del Hospital ZVD; el contacto con las instituciones; la relación con referentes de otros espacios -entre ellos con Sandra A. Ferrandi-; sus concejales y el ejecutivo; su licencia laboral en el Municipio; entre otros temas.