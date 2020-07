COVID-19: Nueva fumigación en las calles con “Amonio Cuaternario”

Se comenzó una nueva fumigación de Amonio Cuaternario en las calles y veredas de nuestra ciudad.

Recordamos que la fumigación se realiza en calles asfaltadas y veredas de material, puesto que el COVID-19 se propaga mediante gotas de saliva. En el caso de las calles no asfaltadas y las veredas de tierra, no se realiza fumigación, ya que las gotas que transportan al coronavirus son absorbidas por la tierra, y con ellas, el virus. Por lo tanto, resulta innecesario hacerlo.

Se espera la comprensión de todos los vecinos y repetimos, para la tranquildad de la población, que la solución con la que se está fumigando no es tóxica, no irrita, no mancha y no es corrosiva.

Desde el municipio agradecemos muy especialmente por el trabajo y la colaboración a Marcos Terranova y a los Bomberos Voluntarios de Monte.