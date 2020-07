Sergio Alzamendi, vecino de Monte, dio Positivo de COVID-19 y lo contó en las redes

El vecino y vocalista del grupo “Promesas”, Sergio Alzamendi, dio positivo de Coronavirus y decidió hacerlo público.

Según contó, el lunes pasado, en Bahía Blanca, comenzó a sentir decaimiento y tos. Se encontraba en esa ciudad bonaerense por su trabajo, es chofer de un camión.

Al presentar ambos síntomas, las autoridades del lugar decidieron rápidamente activar el protocolo por COVID-19. No solamente le realizaron un hisopado, también le extrajeron una muestra de sangre para analizarla.

Explicó además, que el día anterior, estaba en San Rafael Provincia de Mendoza, le practicaron un estudio, allí el resultado arrojó negativo.

Cursa el aislamiento obligatorio en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca, Estomba N°571.

En diálogo con nuestro portal, el músico, dijo que su intensión con la publicación es que la gente tome dimensión de la pandemia. “Que tomemos conciencia y seamos responsables, por uno y por los demás”, comentó.

“Hola amigos. Bueno como un día dije, si me pasaba algo lo iba a decir”, arrancó el escrito.

“Esta porquería no se ve, no se siente, y no sabemos de dónde viene, ni a quién le puede agarrar”, remarcó en su posteo.

“Yo siempre cumplí con las precauciones, como corresponde, y miren, acá estoy”, aseguró.

“Solo puedo decir que siento un poco de tos, decaimiento, nada más gracias a Dios. Así que cuídense: usen barbijo y no salgan de sus casas, en lo posible. Yo salí porque así es mi trabajo, y de eso vive mi familia”, expresó.

“Son 14 días de aislamiento, después les mando. Cuídense. Que Dios los bendiga y buenas rutas colegas”, concluyó.

EL VECINO SERGIO ALZAMENDI POSITIVO DE COVID-19 EN BAHÍA BLANCA. EL POSTEO.