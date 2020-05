COVID-19: Parte Oficial de Monte – 18 de mayo 2020

A continuación compartimos la información oficial del estado de Coronavirus en Monte.

El Parte fue emitido por la Municipalidad de Monte en conjunto con el Hospital local Zenón Videla Dorna, corresponde a hoy lunes 18 de mayo de 2020 – 09:20 hs..

“En horas de la tarde/noche de ayer, ingresaron dos casos nuevos sospechosos. El primero es un paciente con deficiencia respiratoria.

El segundo, es un vecino que se dirigió personalmente al SAME y que no presentaba síntomas compatibles con COVID-19, pero ante el antecedente epidemiológico de haber estado en una zona con circulación viral, fue hisopado.

A raíz del primer contacto con el paciente, fueron puestos en cuarentena 5 trabajadores del SAME y 4 del Centro de Monitoreo, así como también la familia de la persona.

Es muy importante que los vecinos llamen al 107 (SAME) y no se muevan de su domicilio ante posibles síntomas de Coronavirus. Con la misma importancia pedimos no ocultar información a los médicos, porque esto los ayuda a determinar si se encuentran ante un posible caso sospechoso, y por ende, a actuar bajo todos los protocolos de bioseguridad.

Las muestras serán enviadas al Hospital San Juan de Dios de La Plata”, informó la Municipalidad a Monte 24 Noticias.

LAS CIFRAS:

– Personas en cuarentena (notificadas por epidemiología sospechosa): 36.

– Personas en cuarentena finalizada: 111.

– Casos sospechosos: 2.

– Casos negativos: 13.

– Casos confirmados: 0.

– Personas aprehendidas por incumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio: 44.

– Personas infraccionadas por no utilizar tapabocas o máscaras faciales: 9.