Planta de Ósmosis: “Todos por el Agua” le salió al cruce al Municipio

El grupo de vecinos “Todos por el Agua”, ha realizado en las últimas horas, varias exposiciones públicas dando a conocer su malestar tras una publicación del ejecutivo municipal, la misma hace referencia al avance de la Planta de Ósmosis Inversa en nuestra ciudad.

El grupo en cuestión lleva adelante un juicio colectivo contra la empresa ABSA S.A. -Aguas Bonaerenses S.A.-, por los elevados niveles de arsénico que se registran en el agua potable de red de Monte.

“Todos por el Agua” legalmente ha tenido todo a su favor. Lograron que la Jueza obligue a la prestadora del servicio a construir una Planta de Ósmosis Inversa, y mientras tanto la entrega 24 hs. de agua potable que tenga los valores permitidos por la Organización Mundial de la Salud -OMS-.

Todos los ciudadanos del partido de Monte, accedan o no a la red, fueron beneficiados con los camiones que entregan agua. Los amparistas, por su parte, reciben mensualmente en sus domicilios bidones de agua.

Los vecinos, en más de una oportunidad, señalaron al arsénico como el responsable de la mayoría de los casos de Cáncer y Tiroides en nuestra ciudad.

FOTO DE ARCHIVO: ALGUNAS DE LAS AMPARISTAS EN LA REDACCIÓN DE M24NOTICIAS

La nota del Municipio, enviada a los medios el 08 de mayo último, se titula: “LA PLANTA DE ÓSMOSIS INVERSA PARA MONTE ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA”.

“Mediante las gestiones realizadas por el Intendente, Ing. José Matildo Castro, a principio de año con el Ministro de Infraestructura, Agustín Simone (foto), y con el Subsecretario de Recursos Hídricos, Guillermo Jelinski, está pronta a abrirse la licitación para el comienzo de la construcción de la planta en nuestra localidad“, este párrafo fue el detonante, el grupo sostiene que el avance es fruto de la causa judicial.

La Prof. María Carmen Lamothe Coulommé, en representación de los amparistas y vecinos involucrados, se manifestó duramente ayer en la Radio Municipal “Laguna 87.9”, en el programa que conduce Natalia Trasorras.

Sobre el Proyecto de Obra dijo que “no lo movió ni la gestión anterior (Dra. Sandra M. Mayol – Frente Renovador) ni esta (Ing. José M. Castro – Juntos por el Cambio), lo mueve que hay una acción judicial que exige que se haga esa obra (Planta Ósmosis Inversa). Esa acción judicial es la que consigue los recursos para que realmente se financie esa obra”, sentenció la ex Directora del Instituto Superior N°66.

“Los que los ha apurado a hacer esta publicidad, esta publicación, esta propaganda -te diría-, es que se está cercano a la audiencia pública. Esta licitación, justamente por estar judicializada, hay que hacer audiencia pública”, remarcó.

“A ver si queda claro, yo quisiera ser muy clara en esto. Esto se consigue porque hay un juicio, hay un amparo, hay una jueza que está interviniendo, hay un abogado, hay un grupo de amparistas que está moviendo esto”, subrayó Lamothe Coulommé.

“Nos pareció, yo te diría, un poco desagradecidos de parte de la gestión municipal no habernos tenido en cuenta, no mencionarnos. No queremos los laureles ni aplausos ni nada, pero tampoco queremos que se lleven los laureles y aplausos aquellos que no sé si lo merecen totalmente”, expresó la docente jubilada.

“Sinceramente voy a usar un término un poquito feo, sentimos que nos ningunearon y no es justo, es una falta de respeto al trabajo que hemos hecho”.

“La acción judicial se inicia el 29 de abril de 2019”, remarcó María Carmen.