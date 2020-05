Fillol recordó su debut y se refirió a las donaciones que hizo en Monte mediante la Filial local de River

Ubaldo Matildo “El Pato” Fillol, nacido y criado en Monte, considerado uno de los mejores arqueros del mundo, concedió una entrevista al canal de deportes TyC Sports.

Lo hizo el pasado viernes 01 de mayo, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario de su debut como arquero. Fue en el año 1969 cuando se presentó en Primera División en Quilmes ante Huracán, hace 51 años y con tan solo 18 años de edad.

Por otra parte, el campeón del mundo, se refirió a las donaciones que logró para nuestra ciudad a través de la Filial local de River que lleva su nombre.

En la última oportunidad, el martes 28 de abril, la Filial entregó 10 camas, 7 para el Hospital Zenón Videla Dorna y 3 para el SAME; también gestionó alimentos no perecederos que tiene la responsabilidad de distribuir el área de Desarrollo Social de la Municipalidad.

FOTO ARCHIVO M24NOTICIAS: “EL PATO” FILLOL JUNTO A SU ESPOSA OLGA EN EL CLUB SAN MIGUEL

– ¿Qué te acordás de ese debut porque eras muy pibe, tenías 18 años?

Yo de ese día me acuerdo que estaba en la pensión descansando. Hasta que llegó Roberto Mateo, un dirigente de Quilmes, junto con Dino un delegado de divisiones inferiores y me llevaron a un restaurante. Ahí estaba el primer equipo y yo no conocía absolutamente a nadie porque no había hecho ni un entrenamiento. Entonces ahí fue cuando el técnico me dijo “cómo estás, cómo descansaste?”, yo le dije que estaba bien, me volvió a preguntar si no estaba golpeado, le dije que no y me respondió que entonces iba a debutar en Primera. Fue tremendo, yo no le pude avisar a mis amigos que estaban en la pensión y menos a mi familia. No existía la tecnología que tenemos ahora.

Fillol debutó el 1 de mayo de 1969, en Quilmes, tenía en ese momento 18 años de edad.

– ¿Qué pasó con los otros arqueros? ¿Por qué debutaste vos?

Se había lesionado Oscar Cavallero que era el arquero titular y Florencio Doval, que era el técnico interino, estaba en Quilmes coordinando las divisiones inferiores y a mi me conocía obviamente y fue él quien me convocó. Pero bueno, no me prepararon para nada. Ni psicológicamente ni haciendo un par de entrenamientos.

Una atajada, de tantas, en el Mundial 1978, el que ganó con la selección

– Qué debut complicado has tenido…

Sí, mi debut fue malo porque perdimos 6-3 pero Quilmes me salvó la vida porque después en la semana se hizo cargo Carmelo Faraone , me llamó y me dijo: “mire usted se va a quedar con nosotros, fue un desastre pero me han hablado maravillas de usted y más adelante vemos si le damos la posibilidad”. Después me la dio y me consolidé en Primera.

– Si tenés que elegir tres momentos de tu brillante carrera deportiva, ¿cuáles son?

A pesar de todo lo que estamos hablando fue mi debut en Primera porque era un sueño mío, el segundo fue la Copa del Mundo porque fue la culminación de un sueño hecho realidad, impensado cuando salí de San Miguel del Monte y obviamente el tercer momento, que a mí me marcó mucho, fue cuando me retiré el 22 de diciembre de 1990.

– Vos dijiste que estás en San Miguel del Monte y sé que estás ayudando ahí en tu pueblo

Sí, yo viajé para acá el sábado 14 de marzo, después vino la cuarentena y con mi esposa nos quedamos acá. Gracias a Dios estoy en un lugar muy lindo, con mucho verde, mucho espacio y mucha luz. Y al poco tiempo, se acercó uno de los integrantes de la filial Ubaldo Matildo Fillol acá en San Miguel del Monte para proponerme hacer algo telefónicamente, juntar alimentos no perecederos y ahí me puse en contacto con gente que conozco.

DONACIONES DE LA FILIAL RIVER MONTE: CAMAS AL HOSPITAL Y AL SAME; ALIMENTOS A DESARROLLO SOCIAL

DONACIONES DE LA FILIAL RIVER MONTE: CAMAS AL HOSPITAL Y AL SAME; ALIMENTOS A DESARROLLO SOCIAL

DONACIONES DE LA FILIAL RIVER MONTE: CAMAS AL HOSPITAL Y AL SAME; ALIMENTOS A DESARROLLO SOCIAL

DONACIONES DE LA FILIAL RIVER MONTE: CAMAS AL HOSPITAL Y AL SAME; ALIMENTOS A DESARROLLO SOCIAL

**Fuente: TyC Sports – La Nación**