COVID-19: PUESTO DE CONTROL Y DESINFECCIÓN EN MONTE

“Al inicio de esta semana se dispuso que la única entrada habilitada a nuestra ciudad sea por la ruta Nacional Nro. 3. Las entradas de la Ruta 215 y de Circunvalación permanecerán cerradas, con desvío hacia la intersección de Ruta 3 y Ruta 41. La salida por la Ruta 215 si está habilitada.

Sobre la mano que va a las Flores de la mencionada Ruta Nacional, se estableció un puesto permanente de control y desinfección vehicular, ubicado en el predio de REMAR. El mismo cuenta con dos arcos de desinfección, uno para vehículos particulares y utilitarios, y otro para vehículos de gran porte, en donde son rociados con una solución de amonio cuaternaria diluida 1/300 (es importante remarcar que la misma no es tóxica, no afecta las vías aéreas, no mancha, no es corrosiva).

El puesto policial demandará el Certificado Único Habilitante para Circular y desviará el tránsito hacia el puesto de desinfección. Allí, personal de la Dirección de Convivencia Ciudadana realizará:

✔ – Toma de datos.

✔ – Medición de temperatura con termómetros infrarrojos.

✔ – Test olfativo.

Luego de pasar por este sector, los vehículos particulares podrán ingresar a Monte y los proveedores se deberán dirigir a la oficina de Bromatología, en donde el personal de dicha área, en conjunto con un equipo de la Dirección de Medio Ambiente, se encargaran de:

✔ – Desinfectar la cabina del conductor.

✔ – Controlar la mercadería que ingresa, con toma de temperatura de ser necesario.

✔ – Desinfectar cabina de mercadería.

✔ – Sellado de acta de inspección bromatológica.

Sabemos que esta, como muchas otras medidas adoptadas, puede molestar a mucha gente. Pero pedimos comprensión ante la situación excepcional que estamos atravesando. Todo lo que se hace tiene por objetivo cuidar la salud de todos los montenses”, expresó la Municipalidad en un comunicado de prensa.