Tras una reunión con la Municipalidad, las Agencias de Remises no operarán por el momento

El encuentro con el ejecutivo se produjo hoy poco después las 08 de la mañana. Los titulares de las agencias fueron recibidos por el Dr. Matías Balsamello, Prof. Miguel Ángel Nasisi, y la Dra. Andrea Doval.

“Nos explicaron que el Decreto Provincial no nos incluye dentro de las exenciones para trabajar. Evidentemente nos consideran a nosotros un transporte privado no público, por lo tanto no tenemos la posibilidad de abrir”, expresó a nuestro diario Silvio García, propietario de Agencia Central.

“La verdad que nosotros no estábamos enterados, no actuamos de mala fe”, remarcó Silvio.

“Es cierto que el riesgo de circulación (del virus) que se produce con los autos trabajando es mayor. Asi que por ahora no vamos a trabajar, por lo menos hasta el 26 (abril 20)”, comentó García.