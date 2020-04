🔴 VIVO | DIRECTO ⭕ Covid-19: Evoluciona favorablemente la vecina que ingresó al nosocomio y pasó a ser "caso sospechoso"➡️ Dialogamos con la Médica del Hospital Zenón Videla Dorna, Dra. Marian Novelli.➡️ Sobre la Dirección actual del Hospital: "Tengo la palabra de los tres (Lavigne – Valmaggia – Grasso) que van a continuar hasta que pase todo (pandemia)". Comentó también, que se reunió con el Contador Nicolás Jurao y que fue positiva la charla.➡️ Por otra parte, la querida médica, comentó que le está costando mucho conciliar el sueño ante la pandemia. Dijo que se desvela muy seguido, tipo 2 o 3 de la madrugada, y que piensa quién cuidará de sus hijos si a ella le sucediera algo.“Desde que empezó todo esto (Covid-19) no duermo. Me desvelo a las dos o tres de la mañana y me pongo a pensar: qué pasa si yo me infecto, qué hago con los chicos”, expresó Marian, mamá de una nena de 15 años y de un nene de 12 años de edad. ➡️ Comentó que, atravesando la batalla al Covid-19, se replantea cosas “todos los días, a cada hora”. “Voy a abrazar más a mis hijos, voy a besarlos más, voy a escucharlos más; voy a salir más con mis amigas; voy a viajar más; no me voy a quejar más de nada; voy a tomar más mates; voy a priorizar menos el trabajo y más la amistad; voy a estar menos en la cama y más al aire libre”. ➡️ “No vamos a ser los mismos después de esto (Covid-19)”. Si volvemos a ser los mismos es porque no aprendimos nada”, expresó Novelli a M24N.